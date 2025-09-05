Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı Geçen İlk Otizmli Yüzücü Oldu

AVRUPA ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca'nın annesi Gülnur Tunca, "Bundan tam 3 ay önce Tuna, Manş Denizi'ni solo yüzerek geçmişti. Bu onun bu yıl kazandığı ikinci büyük başarı oldu. Tuna'yla gurur duyuyorum. Deniz sevgisi, azim ve kararlı çalışması aynı zamanda otizme farkındalık yaratmak için rol model olması beni çok mutlu ediyor" dedi.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Gülnur Tunca'nın desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tuna Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. Tuna Tunca, haziran ayında Manş geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak, bu parkuru geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü oldu. Bu başarı, yalnızca fiziksel değil, zihinsel bir dayanıklılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.

'OKYANUSUN YEDİLİSİ' PARKURLARINDAN İKİNCİSİNİ TAMAMLADI

Tunca son olarak dün Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçti. Tuna Tunca, İspanya Punta Marroqui'den suya atlayarak başladığı 16,2 kilometrelik parkuru 5 saat 32 dakikada tamamlayarak, Fas Punta Ziri'ye ulaştı. Daha önce Manş Denizi'ni solo geçerek açık su yüzme dünyasında 'Okyanus Yedilisi' parkurlarından ilkini tamamlayan Tunca, böylece serinin ikinci parkurunu da tamamlamış oldu.

'FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ROL MODEL OLDU'

Tuna'nın, dün bir başarıya daha imza attığını ve yine bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen annesi Gülnur Tunca, "Avrupa'dan Afrika uzanan Cebelitarık Boğazı'nı geçmek için kulaç attı. Bu geçişi yapan dünyadaki ilk otizmli ultra maraton yüzücüsü oldu. Bundan tam 3 ay önce Tuna Manş Denizi'ni solo yüzerek geçmişti. Bu onun bu yıl kazandığı ikinci büyük başarı oldu. Tuna'yla gurur duyuyorum. Deniz sevgisi, azim ve kararlı çalışması aynı zamanda otizme farkındalık yaratmak için rol model olması beni çok mutlu ediyor. Bu geçişte de yine yanımızda olan Antrenör Mert Onaran'a çok teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yine yanımızdaydı. Geçişin güvenli ve konforlu olabilmesi için Tuna'ya destek oldu" diye konuştu.