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Tuna Tunca, 11 saatte geçtiği Catalina Kanalı'nın onur ödülünü ABD'de aldı

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Tuna Tunca, 11 saatte geçtiği Catalina Kanalı'nın onur ödülünü ABD'de aldı
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İzmirli yüzücü Tuna Tunca, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Catalina Kanalı'nın onur ödülünü aldı. 11 saatte geçtiği kanal için düzenlenen törende madalya ve sertifikasını alan Tunca, Triple Crown unvanına bir adım daha yaklaştı.

Ocean's 7'de dört parkuru geride bırakan İzmirli yüzücü Tuna Tunca, özel davetli olarak gittiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 11 saatte aştığı Catalina Kanalı'nın onur ödülünü aldı.

Dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'de dört kanal geçen Tuna Tunca, Catalina Kanalı ödülünü ABD'de aldı. Catalina Channel Swimming Federation (CCSF) tarafından özel olarak davet edilen İzmirli yüzücüye madalya ve sertifikası, annesi Gülnur Tunca ile beraber gittiği Kaliforniya'da alkışlar eşliğinde takdim edildi. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı geçmiş, Catalina Kanalı'nı ise 11 saat 3 saniyede aşmıştı.

Tuna Tunca, aynı zamanda Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan geçişlerini yapan sporculara verilen Triple Crown (Üçlü Tac) unvanına da bir kulaç daha yaklaştı. İzmirli yüzücü, Manhattan'ı geçtiği takdirde dünyada bu kategoride de bir ilki başarmış olacak.

Anne Gülnur Tunca, Tuna'nın otizmli bireylerin uygun destek, disiplinli çalışma ve kararlılıkla sporda önemli hedeflere ulaşabileceklerini gösteren güçlü bir örnek oluşturduğunu söyleyerek, "Tuna sadece kendisi için değil, dünyada nöroçeşitliliğe sahip milyonlarca birey için de yüzüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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