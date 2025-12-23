Haberler

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, galibiyetten ve takımın gösterdiği mücadeleden memnun kaldıklarını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un yardımcı antrenörü Hasan Fırat, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Fırat, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını aktardı.

İlk yarıda önemli fırsatları değerlendiremediklerinin altını çizen Fırat, "Maçı ilk yarıda bitirme şansımız vardı. Rahatlatıcı gol de gelmeyince maçın ilerleyen dakikalarında kendi adımıza biraz da skoru korumak içgüdüsü ile zaman zaman bireysel hatalarla pozisyonlar verdik. Ancak bunları da başarıyla savuşturduk. Genel anlamda oyuncularımızın mücadelesinden memnunuz. Bu da bugünkü galibiyeti getirdi." diye konuştu.

Hesap.com Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Öncan da deplasmandan puanla dönmek istediklerini belirterek, "Fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. En az 1 puanla dönmemiz gerekiyordu. Artık kupada diğer maçlara bakacağız." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
