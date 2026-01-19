Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 0-0 tamamladı. Her iki ekip de gol bulamazken, kaleciler önemli kurtarışlar yaptı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen, Muleka, Umut Nayir

ikas Eyüpspor : Jankat Yılmaz, Arda Yavuz, Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok

Sarı kart: Dk. 31 Onguene (ikas Eyüpspor )

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.

20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
