Konyaspor, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti

TÜMOSAN Konyaspor , Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Takımda eksiklikler olduğunu ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Fatin Tekke, "Konyaspor'u tebrik ederim. Bizim adımıza da çok üzücü bir gece oldu. Özellikle ilk yarı ki belki de geldiğimizden bu yana, benim antrenörlük kariyerimdeki en kötü ilk yarılardan biri oldu. Bunun sebebini ben ve ekibime yazmak durumundayım. Böyle olmak zorunda. Bunu düşünmemiz lazım. Maruz kaldığımız durumlar oluyor, sahanın içerisinde. Kaptanımız yoktu, stoperlerimiz yoktu. Ama neticesinde her ne kadar mazeret olursa ki bunlar gerçekçi mazeretler olsa da, ilk yarıdaki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. İkinci yarı özellikle aldığımız tüm risklerin, değişikliklerin hemen karşılığını bulduğu ve istediğimiz her şeyin hemen hemen olduğu son bölümün, son ortanın şekli, topu bulamama gibi detaylarla maç yönetebilirdi. Ama her şeye rağmen Konyaspor iyi savundu. İkinci yarı bir gol, bir ofsayt olan pozisyon var. Haricinde bir şey yok. Ama biz Trabzonspor olarak her maçı bu duyguyla oynamak zorundayız. Üzücü bir akşam oldu bizim için" dedi.

'ŞU AN TEK DÜŞÜNCEM 3'ÜNCÜLÜĞÜ GARANTİLEMEK'

Bir basın mensubunun "Trabzonspor ikincilik hedefinden uzaklaştı mı?" sorusunu yanıtlayan Fatih Tekke, "Benim kendi şahsi kanaatim aslında Alanya ve Başakşehir maçlarındaki, özellikle Alanya maçı üzücüydü. Başakşehir maçındaki son bölümdeki verilmeyen faul bizim de yaptığımız büyük bir hata. Fenerbahçe'nin yenilmesi, kazanıp kaybetmesi ki öyle kağıt üzerinde olmuyor. Görüyorsunuz her maç zor oluyor. Bu maçın da zor olacağını biliyorduk. Bazen bir oyuncunuz eksik olduğunda çok oyuncunuz eksik oluyor. Bunu ben çok net yaşıyorum. Oyuncularımla beraber buraya kadar geldik. Galip gelseydik 3'üncülüğümüz garanti olacaktı. Sonra ikinciliği hedef olarak belirleyecektik. Dolayısıyla maç maç gitmek zorundayız. Haftaya oynayacağımız maçlar da çok zor. Bizim açımızdan da rakiplerimiz açısından da zor, kolay maç yok. Alt tarafıyla, üst tarafıyla zor geçen bir lig oldu. Ama oyuncularımın şu ana kadar getirdikleri, bize verdikleri o umudu yeşerttikleri için teşekkür etmek lazım. Yaptığımız hem hatalar, eksikler, bu sadece teknik adam olarak benim değil, kulüp adına da, oyuncu adına da basın adına da, belki hepimiz adına yaptığımız eksikler. 'Daha iyi nasıl olabilir'i bu arada düşünmek lazım. Şu an yine benim ilk düşüncem; 3'üncülüğü garantilemek. Trabzonspor'un Avrupa'da olması gerekiyor ve kadro yapısıyla gelecek, kalacak, gidecekleri bile düşündüğünüzde böyle kolay yerler değil oralar. Oralar çok daha zor. Oralarda çok ciddi kadrolara ihtiyacımız var. Şu an o durumda değiliz gibi gözüküyor. Tabii ki kupada yarı finaldeyiz. Yine orada da hedefimiz kupayı almak istiyoruz. Ama iki maç var. Önce önümüzdeki maçları kazanmamız lazım. Önümüzde Göztepe maçı var. Çok dinamik bir takım. Ama bizim özellikle ilk yarı moral bozucu, herkesin ve hepimizin moralini bozucu. 'Ne oldu hayırdır' gibi dedirttiren yani 'ne oldu bu takıma' dedirttiren ki bir şey olmadı. Olsa ben size söylerim buna emin olun. Ben de şaşırdım açıkçası" şeklinde konuştu.

İLHAN PALUT: ALDIĞIMIZ PUANLARLA GÜVENLİ YERDEYİZ

Sonuçtan mutlu olduklarını belirten TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, şöyle konuştu: "Son periyottaki aldığımız puanlarla güvenli bir yerdeyiz. Maçtan önce durum böyleydi. Ama yukarı doğru giden bir momentumumuz var. En azından bir kupa maçımız var. Onun için bu maçtan önce şunu konuşmuştum. Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim. Sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu. Trabzonspor'a geldiğimiz zaman onların zaten ligdeki konumu, iddiası, hedefleri belli. Aslında Trabzonspor'un zamana ihtiyaç olabileceği bir görüntüsü varken başta Fatih hoca ve ekibi son derece iyi bir sezon geçiriyorlar. Bu dönüşümden sonra ilk senede direkt yarışmacı bir Trabzonspor izliyoruz. Rakibimiz de çok değerli bir rakipti. Özellikle ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadık. İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. Trabzonspor'u koşturmadık ve gerçekten yoğun bir baskı altında kaldık. Çok fazla orta yaptılar ki içeride ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde de desteğiyle gerçekten her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. 2-1'den sonra kontrataklara çıkabilmeye başladık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncularımız var. Başta Muleka gibi, bileği hiç iyi değil. Ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Ama gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum, kutluyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı