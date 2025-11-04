Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Atan, akşam saatlerinde Konya'ya gelmesi beklenirken, çarşamba günü takımın başında ilk antrenmanına çıkması planlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

