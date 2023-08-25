Tümosan Konyaspor Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı

Tümosan Konyaspor, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Nzonzi daha önce birçok ülkede farklı takımlarda forma giydi ve 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.