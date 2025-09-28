Tümosan Konyaspor, Rams Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Konyaspor’un gollerini Ndao ve Opoku'nun kendi kalesine attığı top ile bulurken, Başakşehir’in golü Shomurodov'dan geldi. Bardhi, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İsmail AKKAYA/KONYA,
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Teme, Selim Şensöz
TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 67 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 63 Pedrinho) Umut Nayir
RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Operi, Opoku, Ousseynou Ba, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali), Berat (Dk. 63 Kaluzinski) Brnic(Dk. 46 Nuno da Costa) Harit (Dk.76 Deniz Türüç), Crespo, Yusuf(Dk. 63 Fayzullayev) Shomurodov
GOLLER: Dk. 16 Ndao, 45+1 Opoku (Kendi Kalesine)(Tümosan Konyaspor), Dk. 56 Shomurodov (Rams Başakşehir)
SARI KARTLAR: Uğurcan, Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor)
KIRIMIZ KART: Dk. 64 Bardhi (Tümosan Konyaspor)
16'ncı dakikada Konyaspor golle buluştu. Ceza sahasında oluşan karambolde Ousseynou Ba'nın dokunduğu topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
24'üncü dakika da Brnic'in ceza sahasının solundan şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.
29'uncu dakikada Yusuf'un ceza sahasında dışında şutunda kaleci Deniz, topu kornere çeldi.
45+1'inci dakikada Konyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Bardhi, pasını Muleka'ya verdi. Muleka'nın sıyrılmak istediği Opoku'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56'nci dakikada Başakşehir FK, farkı 1'e indirdi. Topla rakibinden sıyrılan Shomurodov'un ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.
61'inci dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.
64'üncü dakikada Kaluzinski'nin ayağına basarak müdahale eden Bardhi, hakem Oğuzhan Çakır tarafından ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.