TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 32'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir mücadeleyi değerlendirdi.

RECEP UÇAR: LİGİN EN FORMDA OLAN TAKIMLARINDAN BİRİNİ YENDİK

Mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maça kısaca benim tarafımdan bakarsan çok iyi başladığımız bir oyun. İlk on beş dakikada belki üç net pozisyon. Sonrasında bizim adımıza şanssızlık, belki bir hata diyelim. Futbolun içinde olan pozisyonlardan biri; geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik. İkinci yarı biraz da dokunuşlar yaparak, içeride teknik anlamda da biraz daha gene oyun iştahımızla başladık. Taylan'ın net şutu Bazoer'den döndü, belki o gol olsa erken gol bulabilecektik ama sonrasında özellikle baskı sonrası Laçi'nin iyi pasıyla, Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e sonra da Augusto'un fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar Casper ile girdiğimiz, diğer oyuncularla pozisyonlar var. Bir türlü farkı daha artırabilirdik ama artıramadığımız bir oyun. 89'da bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu, oyuncularımıza da söyledim içeride. Son bir iki dakikada ne kadar heyecan yarattı bizde, 3-2'den sonra da bir tane daha Bardhi'nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı bizim adımıza çok canımızı yakardı ama şükürler olsun bugün bence çok değerli bir üç puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Her ne kadar onlar bazı oyuncuları değiştirse de bizim de kulübemizde veyahut az şans verdiğimiz oyuncular, bizim çok değerli oyuncularımız. Bugün de Konyaspor'da sahaya çıkan bütün oyuncular ki birçoğu benim talebem diyeyim, yani sezon başı bu kulübe kazandırdığım oyunculardan bazıları. Onlar da iyi performans gösterdiler, gerçekçi olmak gerekirse. Ama çok değerli bir üç puan, ondan dolayı oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibarıyla averajla da olsa sekizinci sıradayız. İnşallah bu konumumuzu koruyup ligi de bu pozisyonda en azından bitirmek istiyoruz" dedi.

OSMAN DEMİR: GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Karşılaşmayı değerlendiren Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir ise, "Çok kısa sürede zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bu süreçte yıpranan oyuncularımız oldu, yorgunluk binen oyuncularımız oldu ve bu bir hafta içinde üç maçımız daha vardı. Bunlardan bir tanesi Rizespor, salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve daha sonrası cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe'yle oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu bu konuda. Buraya da daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik ve oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilir miydi? Evet, olabilirdi ama genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu; onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı