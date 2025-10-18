Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor'a İlk Yarıda Yeniliyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor'a karşı oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattı. Kocaelispor'un golünü Tayfur Bingöl 44. dakikada attı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Muleka, Umut Nayir

Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Gol: Dk. 44 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

23. dakikada Balogh'un ara pasına hareketlenen Linetty'nin sağ çaprazdan şutunda, top az farkla auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Agyei'nin ortasında Serdar Dursun'un vuruşunda, kaleye yönelen topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.

44. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Agyei'nin ortasında, defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Tayfur Bingöl ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
