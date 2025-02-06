TÜMOSAN Konyaspor, Kaleci Ahmet Daş ile Anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Karacabey Belediyespor'dan kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreni Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ahmet Daş'ı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Karacabey Belediyespor forması giyen kaleci Ahmet Daş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.
Açıklamada, " Stadyumumuzda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde yönetim kurulu üyemiz Mustafa Damkacı hazır bulundu. Kariyerinde Afyonspor, Sultanbeyli Belediyespor takımlarında da oynayan Ahmet Daş, takımımızda 43 numaralı formayı terletecek" ifadelerine yer verildi.