Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ve Kasımpaşa'nın mücadelesi 1-1 sona erdi. Maçta goller Muleka ve Benedyczak'tan geldi, birçok pozisyonda ise hakem Ümit Öztürk kritik kararlar aldı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Dk. 39 Nagalo), Arif Boşluk (Dk. 68 Yasir Subaşı), Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Berkan Kutlu (Dk. 68 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 68 Tunahan Taşcı), Olaigbe, Muleka

Kasımpaşa : Gianniotis, Frimpong (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Opoku, Becao, Winck, İrfan Can Kahveci, Baldursson, Benedyczak (Dk. 70 Cafu), Ben Ouanes, Diabate, Gueye (Dk. 87 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 17 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 31 Benedyczak (Penaltıdan) ( Kasımpaşa )

Sarı kartlar: Dk. 8 Becao, Dk. 71 Opoku, Dk. 90+2 Cenk Tosun ( Kasımpaşa ), Dk. 20 Adil Demirbağ, Dk. 45+5 Uğurcan Yazğılı ve Arif Boşluk, Dk. 73 Olaigbe, Dk. 90+8 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.

73. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan ortasında Uğurcan Yazğılı'nın kafayla indirdiği topu Jevtovic ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, Uğurcan Yazğılı'nın rakibine faulünü tespit ederek golü geçersiz saydı.

83. dakikada Bardhi'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Tunahan Taşcı'nın sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Nagalo'nun pasında Bardhi'nin sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla auta gitti.

90+6. dakikada Bardhi'nin kullandığı kornerde ceza sahasında Becao'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti. Uyarı üzerine VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Ümit Öztürk, penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
