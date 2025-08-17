TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri N'dao, Aleksic ve Andzouana kaydetti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 86 Stefanescu), N'dao (Dk. 77 Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 71 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 77 Bjorlo), Umut Nayir (Dk. 86 Melih Bostan)

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Rodrigues, N'diaye (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Bacuna (Dk. 55 Lungoyi), Kulasin (Dk. 55 Ali Osman Kalın), Kozlowski, Maxim (Dk. 78 Mirza Cihan), Boateng

Goller: Dk. 18 N'dao, Dk. 50 Aleksic, Dk. 82 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 24 Bacuna, Dk. 66 N'diaye, Dk. 86 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 34 Jevtovic, Dk. 38 Adil Demirbağ, Dk. 69 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Süper Lig'de 9 sezon sonra bir ilk! Storm'dan Antalyaspor'a hayat öpücüğü

Süper Lig'de 9 sezon sonra bir ilk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.