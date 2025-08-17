TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK'yi 3-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri N'dao, Aleksic ve Andzouana kaydetti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 86 Stefanescu), N'dao (Dk. 77 Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 71 Pedrinho), Melih İbrahimoğlu, Bardhi (Dk. 77 Bjorlo), Umut Nayir (Dk. 86 Melih Bostan)
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Sorescu, Semih Güler, Abena, Rodrigues, N'diaye (Dk. 71 Ogün Özçiçek), Bacuna (Dk. 55 Lungoyi), Kulasin (Dk. 55 Ali Osman Kalın), Kozlowski, Maxim (Dk. 78 Mirza Cihan), Boateng
Goller: Dk. 18 N'dao, Dk. 50 Aleksic, Dk. 82 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 24 Bacuna, Dk. 66 N'diaye, Dk. 86 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk ), Dk. 34 Jevtovic, Dk. 38 Adil Demirbağ, Dk. 69 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor )
48. dakikada N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Zafer Görgen topu çıkardı.
50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
82. dakikada Konyaspor üçüncü golü buldu. kaleci Deniz Ertaş'ın ileriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
Maç, yeşil-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.