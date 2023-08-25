TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.