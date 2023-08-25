TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Soner Dikmen, Moreno, Cicaldau, Prib, Cikalleshi
Gaziantep Fk : Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Khacef, Furkan Soyalp, Jevtovic, Bikel, Mustafa Eskihellaç, M'Bakata, Maxim, Riascos
Sarı kart: Dk. 3 Ertuğrul Ersoy, Dk. 31 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 45 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Prib'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Calvo'nun üzerinden atladığı topa arka direkte buluşan Soner Dikmen'in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
7. dakikada Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, topu güçlükle kornere çeldi.
11. dakikada Maxim'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Riascos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.
29. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden vuruşunda kaleci Bernardoni topu köşeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.