Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor, 15 Aralık'ta Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda fonksiyonel kuvvet çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda fonksiyonel kuvvet çalışması, sahada çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
500
title