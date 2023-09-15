TÜMOSAN Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da ilk kez Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kulübün eski başkanlarından Ahmet Şan divan başkanı seçildi ve kulübün daha sağlam temellerle devam etmesi için tavsiyeler ve fikirler alınacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da ilk kez Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulübün eski başkanlarından Ahmet Şan'ın divan başkanı seçildiği toplantının, 3 ayda bir yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şan, Konyaspor camiasının bir ve beraber hareket etmesini sağlayacaklarını söyledi.

Özellikle büyük kulüplerin gerçekleştirdiği yüksek divan kurulu toplantılarının, artık Konyaspor tarafından da yapılacağını belirten Şan, "Yüz yılı aşkın bir tarihe sahip olan güzide kulübümüzün, daha sağlam temellerle devam etmesi için tavsiyelerinizi ve fikirlerinizi alıp, yönetim kuruluna sunacağız. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ise kulüpte 92 yönetim kurulu üyesinin mevcut olduğunu anımsatarak, Konya'yı Konyaspor ile birleştirmek zorunda olduklarını belirtti.

Özgökçen, Konyaspor'u bilen ve kulübün sorunlarına vakıf bir kurul oluşturduklarına inandıklarını vurgulayarak, "Konyaspor'un maddi ve manevi yapısıyla sportif başarıların gidişatını birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda toplantılarımıza şehir yöneticilerini de davet ederek fikir alışverişinde bulunacağız. Ligin 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceğiz. Takımımız galip geldiği takdirde üç hafta üst üste bunu başarmış olacak. Futbolda galibiyet serisi yakalamak önemlidir. Buradan tüm Konya'ya sesleniyorum. Yarın herkesi maça davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.