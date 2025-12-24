Konyaspor Başkanı Atiker: Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen kulüplerden biri olduk

TÜMOSAN Konya spor Başkanı Ömer Atiker, "Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen kulüplerden biri olduk. Konya spor'un duruşu nettir. Bu da temiz futboldur. Bu süreçte ilk 11'de oynayan iki oyuncumuzdan faydalanamadık" dedi.

TÜMOSAN Konya spor Başkanı Ömer Atiker, yönetime geldiği dönemden itibaren ilk kez spor basınıyla bir araya geldi. Kulübün güncel borcunu ve ön görülen borcunu açıklayan Atiker, "Kulübün açıklanan borcu yaklaşık 1 milyar 550 milyon TL seviyesindeydi. Ayrıca bu borçlara dahil edilmeyen, süreçte zaman içerisinde öngörülen, önceki sezon futbolcu alacaklarının kur farkları, kredi borcu faizi yapılandırma farkları, Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırma farkı, vergi yapılandırma farkı ve 8 futbolcuya ait FIFA ve diğer kulüpler dosya ödemeleriydi. İlk gün bu dosyalarla karşılaştık. Acil ödemeleri yaparak transfer yasağını kaldırdık. Göreve geldiğimizde kulübümüzün 54 sözleşmeli profesyonel futbolcusu vardı. Yaptığımız çalışmalar ile kadromuzu 41 futbolcuya düşürdük. Bu sırayı yönetirken ilk 6,5 ayda yönetim kurulu olarak yaklaşık 500 milyon TL kasa kolaylığı yaptık. 120 milyon TL'de kefalet desteği olmak üzere toplamda yönetimimiz 620 milyon destek sağladı. Bu sezon sonu itibariyle yaklaşık borcumuz 2.4 milyar TL olmasını öngörüyoruz." dedi.

AKADEMİYE 3 FARKLI ÜLKEDEN OYUNCU GETİRİLDİ

Farklı ülkelerde akademiye oyuncular getirdiklerini belirten Atiker, "Biz tüm Konyaspor'un geleceğini akademide görüyoruz. Aynı zamanda yurt dışına yatırım yaparak farklı ülkelerden Gana, Bosna Ersek ve Togo'dan akademimize oyuncular getirip gelişimlerini sağlayarak A takım kadrosuna kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçlarla Konyaspor'a futbolcu veya sürekli gelir sağlamak istiyoruz. Konyaspor Futbol Akademisi'nde yetiştirilen futbolcularımızın tecrübe kazanabilmesi için alt liglerde oynatılması da aynı zamanda planımız içerisindedir. Bu nedenle pilot takımlar oluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle sürekli bir altyapı üretimi ve düzenli bir gelir sağlamayı da hedeflemiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

TRANSFER SEZONUNDA TAKIMA 5 YENİ TAKVİYE

Transfer sezonu çalışmalarına da başladıklarını söyleyen Atiker, "Transferde temel ilkemiz nettir. Mali disiplin ve sportif katkı. Bu bağlamda sezon başında toplamda kulübümüze 8 futbolcu kazandırılmıştır. 5 futbolcu A takımı, 1 futbolcu yatırımlık, 2 futbolcu oyuncu da akademiye alınmıştır. Devre arası transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlamaktayız. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç'le yaptık" diye konuştu.

'BAHİS SORUŞTURMASINDA EN FAZLA ETKİLENEN KULÜPLERDEN BİRİ OLDUK'

Konyaspor'un temiz futbol duruşunun net olduğunu belirten Ömer Atiker, "Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen kulüplerden biri olduk. Konyaspor'un duruşu nettir. Bu da temiz futboldur. Bu süreçte ilk 11'de oynayan iki oyuncumuzdan faydalanamadık. Aynı dönemde yaşanan sakatlıklar teknik heyetimizi 5 adamın yok oluşuyla zorlamıştır. Ancak altyapıdan gelen genç oyuncularımız bu süreçte gereken sorumluluğu almıştır" ifadelerini kullandı.