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TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçtaki goller Umut Nayir ve Varesanovic'ten geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 85 Boranijasevic), Calusic, Bazoer, Guilherme, Bjorlo (Dk. 88 Yasir Subaşı), Jevtovic (Dk. 58 Pedrinho), Oğulcan Ülgün, Ndao, Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Keyta), Umut Nayir (Dk. 88 Kramer)

Çaykur Rizespor : Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Dk. 88 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 83 Ghezzal), Mithat Pala (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 83 Akintola), Sowe

Goller: Dk. 47 ve 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 71 Varesanovic (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 18 Mithat Pala, Dk. 52 Alikulov (Çaykur Rizespor ), Dk. 89 Deniz Ertaş, Dk. 90+5 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinde kullandığı korner atışında ceza saha içinde yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet Akaydin'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

48. dakikada Calusic'in ara pasına hareketlenen Umut Nayir'in uzaktan sert şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.

71. dakikada Taha Şahin'in ara pasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içinde vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma yeşil beyazlıların 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
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