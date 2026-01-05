Haberler

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti

Konyaspor, Berkan Kutlu'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, A Milli Takım'da da görev almış orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

İsviçre ekiplerinden Monthey altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray takımlarında forma giyen Berkan Kutlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 8 kez görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeşil beyazlılarda 18 numaralı formayı giyecek.

