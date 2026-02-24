Haberler

Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Antrenmanlar Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı Rams Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Pas ve rondo ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
