Haberler

Antalyaspor-Konyaspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenerek ligde daha rahat bir konuma geldi. Teknik direktör İlhan Palut, maç sonrası disiplini ön planda tutarak aldıkları üç puanın önemini vurguladı ve taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Antalya deplasmanında aldıkları üç puanla ligde daha rahat konuma geldiklerini söyledi.

Palut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Şiddetle puana ihtiyacı olan Antalyaspor ile çok ciddi bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade eden Palut, kendini göstermek isteyen oyuncuları şans vermek istediğini anlattı.

Palut, karşılaşmada disiplini elden bırakmadıklarını ve sonuca ulaştıklarını vurguladı.

Oyuncularını 90 dakika disiplinden kopmamalarından dolayı kutlayan Palut, "Maçta en net pozisyonları yakalayan takım bizdik. İnanılmaz mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Gerçekten bugün asıl olan bizim için aldığımız üç puan, ligde kendimizi daha rahat bir konuma taşımamız." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü Fenerbahçe'yi konuk edeceklerine dikkati çeken Palut, "Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Çetin bir şampiyonluk yarışındalar. Kendi sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir maç olacak. Kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Biz elimizden gelenin en iyisi yapacağız. Taraftarımıza çağrım, gelsinler bizi desteklesinler. Umarım, onları evlerine mutlu gönderecek bir sonuçla salı günü karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

Palut, Antalyaspor'a başarı diledi.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye ''Rize çayı'' göndermesi

Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez olay paylaşım: Çay çok güzel