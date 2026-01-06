Konyaspor'da yeni transfer Berkan Kutlu antrenmanda

SÜPER Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren TÜMOSAN Konyaspor'da yeni transferler Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Sander Svendsen ve Arif Boşluk antrenmanda takımla çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Konakladıkları otelin tesisinde çalışan Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenmanını gerçekleştirdi. Konyaspor'un yeni transferi Berkan Kutlu takımla ilk antrenmanını yaptı. Konyaspor'un kamp sürecindeki diğer transferleri Deniz Türüç, Sander Svendsen, Arif Boşluk da antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Konyaspor futbolcuları dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması gerçekleştiren yeşil beyazlılar, ikinci bölümdeki taktik çalışmasını basına kapalı yaptı. Yarın hazırlık maçı oynayacak Konyaspor'un Antalya kampı 11 Ocak'ta sona erecek.