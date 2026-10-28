TÜMOSAN Konyaspor, 30 Ekim Cuma günü Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, pas çalışması ile başladı.

Kalecilerin takımdan ayrı olarak çalıştığı, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA