Tümosan Konyaspor: 0-1

İKAS Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Konyaspor bu sonuçla grubu 12 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Eyüpspor ise 4 puanda kalarak kupaya veda etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Davut Çelik düdük çaldı. Çelik'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Alp yaptı.

Karşılaşmaya ikas Eyüpspor; Marcos Felipe, Dorin Rotariu, Luccas Claro, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Charles-Andre Raux Yao, Diabel Ndoye, Denis Radu, Ismaila Manga, Metehan Altunbaş, Abdou Sy 11'i ile çıkarken konuk ekip Tümosan Konyaspor ise Deniz Ertaş, Tunahan Taşçı, Adama Naganou, Riechedly Bazoer, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Diogo Gonçalves, Blaz Kramer ile sahada yer aldı.

Tümosan Konyaspor mücadelenin 13'üncü dakikasında öne geçti. Tunahan Taşçı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Felipe'den döndü. Dönen topu uzaklaştırmak isteyen Francisco Claro ters bir dokunuşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1. Eyüpspor'da sakatlık yaşayan Rotariu, 23'üncü dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Felipe Calegari'ye bıraktı. İlk yarı Tümosan Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Tümosan Konyaspor 55'inci dakikada penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta İsmail Esat Buğa'nın yaptığı ortada top Radu'nun eline çarptı. Hakem Davut Çelik bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Kramer'in 56'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Felipe gole izin vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı