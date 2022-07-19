Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna uğurlandı - Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna uğurlandı Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. - Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna uğurlandı ZONGULDAK - Zonguldaklı eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldaklı ve Beşiktaş'ın efsane eski milli futbolcularından Tümer Metin'in babası Ali Metin hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü futbolcu ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Merhum Ali Metin için bugün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kozlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eski milli futbolcu Tümer Metin, ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, eski milli futbolcular Tuncay Şanlı, Hakan Ünsal, Elvir Baljic, spor ve sanat dünyasından ünlü isimler ve sevenleri katıldı. Tümer Metin taziyeleri kabul etti. Taziye sırasında ünlü futbolcu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Metin, ikindi namazına müteakiben Kozlu camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Spor Spor Güncel Haberler

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