Tüm zamanların en pahalı satışı! İşte Michael Schumacher'in yarış aracı için ödenen para

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in kullandığı yarış aracı, 14.5 milyon euroya satıldı. Alman spor efsanesinin aracının bu rakama satılması, tüm zamanların en pahalı satışı olarak tarihe geçti.

Bir açık artırmada satışa sunulan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'in kullandığı araç, rekor fiyata alıcı buldu.

6. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIĞI ARAÇ

Ferrari F2003-GA model araç açık artırmada 14.5 milyon euroya satılarak tüm zamanların en pahalı Formula 1 aracı oldu. Kariyerinde 7 Formula 1 şampiyonluğu olan Michael Schumacher, 6. şampiyonluğunu bu araçla kazanmıştı.

ARAÇTAKİ "GA" DETAYI

Formula 1 tarihinin en gözde araçlarından biri olan F2003-GA aracındaki "GA" kısaltması 2003 yılında hayatını kaybeden avukat Gianni Agnelli anısında aracın koduna eklenmişti.