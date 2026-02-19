Haberler

Tüm ülke Lookman'ı konuşuyor! Yeni lakabı bile var

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transferini bitiremediği ve Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman, yeni takımında harikalar yaratıyor. Club Brugge ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gollerine devam eden Lookman, İspanyol basınında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Nijeryalı oyuncuya yeni bir lakap da takıldı.

  • Ademola Lookman, Atletico Madrid'de oynadığı 5 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.
  • Lookman, Atletico Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ye karşı oynadığı maçta takımının ikinci golünü attı.
  • İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Lookman'a 'Gol avcısı' lakabını taktı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin banka teminatı istenmesi nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Lookman, yeni takımı Atletico Madrid'de durdurulamıyor.

LOOKMAN GOLLERİNE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid'İN UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olduğu mücadelede etkili oyunuyla dikkat çeken Lookman, takımının ikinci golünü attı.

5 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bu golle birlikte Lookman, yeni takımında çıktığı 5 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısına ulaşmayı başardı. Yıldız oyuncunun bu performansı İspanyol basınının bir numaralı gündemi oldu.

"GOL AVCISI LOOKMAN"

Mundo Deportivo'daki haberde 28 yaşındaki futbolcuya "Gol avcısı" lakabı takıldı. Nijeryalı yıldız için yapılan haberde, "Ademola Lookman, Atletico Madrid'de harika bir başlangıç ??yaptı. Club Brugge karşısında, kulübü için çıktığı beşinci maçında üçüncü golünü attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise ilk golünü attı. Bu gol, Atletico Madrid taraftarlarının daha önce bilmediği bir yönünü de sergiledi. Lookman tam bir ''Gol avcısı'' yorumu yapıldı.

Cemre Yıldız
500

şu adamı nasıl kaçırdık biz ya valla olacak gibi değil. sağlamda bir santrafor alıp kante lookman santrafor 3 transferle şampiyon olacaktık. umudumuz seneye kaldı yine.

