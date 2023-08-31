Tüm torbalar netleşti! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor.