Tüm istatistiklerde geride olan Tottenham ne yaptı etti kazandı

Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN TOTTENHAM

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mathys Tel ve 57. dakikada Muhammed Kudus kaydetti. Leeds United'ın tek golü 34. dakikada Noah Okafor'dan geldi.

TOTTENHAM TÜM İSTATİSTİKLERDE GERİDE

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Tottenham'ın maçın pozitif anlamda olumlu olan tüm istatistiklerde geride olmasına rağmen kazanması dikkat çekti. İngiliz devi; Toplam şut, isabetli şut, topla oynama, toplam pas ve isabetli pas, korner, rakip ceza sahası içinde topla buluşma dahil birçok istatistikte rakibinin gerisinde kaldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Tottenham, 24 puana yükseldi. Leeds United ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Aston Villa'yı konuk edecek. Leeds United, deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.