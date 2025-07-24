Tüm dünya Jhon Duran'ın yaptıklarını konuşuyor

Tüm dünya Jhon Duran'ın yaptıklarını konuşuyor
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan maçta ilk kez forma giydi ve takımı adına 2 gollük katkı sağladı. Kolombiya ve Suudi Arabistan basını, Duran'ın Fenerbahçe'deki başlangıcını manşetlerine taşıdı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçında takımının formasını ilk kez giydi. Kolombiyalı oyuncu, takımının 2 gol atmayı başardı. Jhon Duran'ın bu performansı ülkesi Kolombiya ve Suudi Arabistan'da gündem yarattı.

''EN İYİ ŞEKİLDE BAŞLADI''

ESPN Kolombiya'da Jhon Duran için, "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı.'' ifadeleri yer aldı.

''BUNDAN DAHA İYİ OLAMAZDI''

AS Kolombiya'da Jhon Duran'ın ilk maçında goller atmasını manşetine taşıdı. Haberde "İlk maçı da bundan daha iyi olamazdı: iki gol atarak 4-0 kazandı." denildi.

''İLK KURBANI AL ITTIHAD''

El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad" oldu" ifadeleri kullanıldı.

''KALECİYE ŞANS TANIMADI''

Suudi basınında da Jhon Duran ile ilgili, ''Muhteşem başlangıç. Duran, Al Ittihad kalecisine şans tanımadı.'' yorumları yer aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Lig ikinciliği için ideal bir forvet. 15 tane atar.

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ne dünyası ya. admin fb top toplayıcı dan farkı olmayan ı mı konuşuyoruz

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Haber YorumlarıZeka Küpü:

abartmayın ! alt tarafınhazırlık macı! illa övecekseniz ön elemelerde göstersin kendini ondan sonra översiniz!

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Haber Yorumlarıuğur yeni:

ben papuada yaşıyorum bugün kahveye ineyim dedim herkes bu adamı konuşuyordu

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