Kökünden değişiyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format

Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişikliklere gitmek için düğmeye basan Uefa, yarı final ve final maçlarının tek bir şehirde yapılacağı projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ÇİFT AYAKLI YARI FİNAL KALDIRILIYOR

Fanatik'in The Times'tan aktardığı habere göre, Uefa, çift maç sistemiyle oynanan yarı finalleri kaldırarak, yarı final ve final mücadelelerinin aynı şehirde gerçekleştirileceği bir " futbol haftası" düzenlemeyi hedefliyor. Plan çerçevesinde çift maçlı yarı final mücadelesi kaldırılacak ve tek maçlı sisteme geçilecek. Ayrıca grup aşamasında 6 yerine 10 maç oynanması öngörülürken, yarı final ikinci maçlarının kaldırılmasının fikstür sıkışıklığını azaltacağı düşünülüyor.

2024/25 SEZONUNDA HAYATA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Avrupa basketbolunda EuroLeague'de uygulanan "Final Four" sistemine benzetilen plan, 2024/25 sezonunda hayata geçirilmesi düşünülüyor. Haberde yer alan iddialara göre Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) bu fikri desteklemeye hazırlanıyor. UEFA ise henüz bir karar verilmediği konusunda ısrar ediyor.

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