Haberler

TÜ Rektörü Hatipler'den YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

TÜ Rektörü Hatipler'den YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek tebrik etti ve üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette YÖK Başkanlığına yeniden atanan Özvar'ı tebrik etti.

Özvar'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Hatipler, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

Özvar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.