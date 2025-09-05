TÜ Rektörü Hatipler'den YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette YÖK Başkanlığına yeniden atanan Özvar'ı tebrik etti.

Özvar'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Hatipler, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

Özvar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.