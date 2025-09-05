TÜ Rektörü Hatipler'den YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret ederek tebrik etti ve üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette YÖK Başkanlığına yeniden atanan Özvar'ı tebrik etti.
Özvar'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Hatipler, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi de verdi.
Özvar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.
