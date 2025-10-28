Haberler

TSYD Ankara Binicilik Kupası Tanıtıldı

TSYD Ankara Binicilik Kupası Tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nde yapılan basın toplantısıyla, 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası' tanıtıldı. Organizasyonda 120'ye yakın sporcu yer alacak ve toplam 400 bin liralık para ödülü dağıtılacak.

AHAL Teke Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası' öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın tanıtım toplantısı Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nde (ATASK) gerçekleştirildi. Toplantıya Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy ve TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu'nun yanı sıra milli sporcu Nil Çetin, ATASK Denetleme Kurulu Başkanı Bünyamin Gezer ile kulüp yöneticileri katıldı.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan binicilik kupası organizasyonunu her yıl tekrarlamak istediklerini belirten TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ve Ahal Teke Atlı Spor Kulübü adına çok kıymetli bir organizasyonun tanıtımı için sizlerle birlikteyiz. Binicilik sporu hem derneğimiz hem Türk sporu açısından çok kıymetli. Ahal Teke gibi yıllarını bu işe vermiş Türk biniciliğine onlarca milli sporcu kazandırmış bu kıymetli alanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği adına ilk defa binicilik kupasını yapıyor olmak bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı. Organizasyonumuz bu hafta sonu 1-2 Kasım tarihlerinde burada yapılacak. Yaklaşık 12 yarışma olacak ve yarışmaların sonunda toplamda 400 bin liralık para ödülü olacak. 120'e yakın sporcumuz bu yarışmalarda yer alacak. Bu kıymetli organizasyonu her yıl geleneksel olarak sürdürmek de bizim en temel isteklerimizden olacak" diye konuştu.

ŞAHAP GÜRSOY: AT VE ATLI SPORLAR TÜRK MİLLETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

At ve atlı sporun Türk milleti için çok önemli olduğunu vurgulayan ATASK Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Gürsoy, "Türk milleti dünyanın üçte ikisini atlarla dolaşmış, Fetih süreçleri at sırtında olmuş. Atın Türkler için ne kadar önemli olduğunu emin olun en az biz biliyoruzdur. Tesisimizin adı olan Ahal Teke atları dünyada soykırıma uğramış tek hayvan ırkıdır. Bolşevik İhtilali'nde Türk köylerindeki görevinden dolayı Ahal Teke atlarının başına ödül koyuldu. Böyle bir tarihe sahip bir millet olarak atlı sporun önemine çok fazla değinmeyeceğim. At ve atlı spor Türk milleti için çok önemli. Türk gençlerine ben aydınlık Türkiye'nin yarınları diyorum. Çocuklarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı da Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ahal Teke olarak yapacağınız bütün organizasyonda yanınızdayız" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.