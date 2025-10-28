TSYD Ankara Binicilik Kupası Tanıtıldı

AHAL Teke Atlı Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası' öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek 'TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın tanıtım toplantısı Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nde (ATASK) gerçekleştirildi. Toplantıya Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy ve TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu'nun yanı sıra milli sporcu Nil Çetin, ATASK Denetleme Kurulu Başkanı Bünyamin Gezer ile kulüp yöneticileri katıldı.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan binicilik kupası organizasyonunu her yıl tekrarlamak istediklerini belirten TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi ve Ahal Teke Atlı Spor Kulübü adına çok kıymetli bir organizasyonun tanıtımı için sizlerle birlikteyiz. Binicilik sporu hem derneğimiz hem Türk sporu açısından çok kıymetli. Ahal Teke gibi yıllarını bu işe vermiş Türk biniciliğine onlarca milli sporcu kazandırmış bu kıymetli alanda, Türkiye Spor Yazarları Derneği adına ilk defa binicilik kupasını yapıyor olmak bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı. Organizasyonumuz bu hafta sonu 1-2 Kasım tarihlerinde burada yapılacak. Yaklaşık 12 yarışma olacak ve yarışmaların sonunda toplamda 400 bin liralık para ödülü olacak. 120'e yakın sporcumuz bu yarışmalarda yer alacak. Bu kıymetli organizasyonu her yıl geleneksel olarak sürdürmek de bizim en temel isteklerimizden olacak" diye konuştu.

ŞAHAP GÜRSOY: AT VE ATLI SPORLAR TÜRK MİLLETİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

At ve atlı sporun Türk milleti için çok önemli olduğunu vurgulayan ATASK Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Gürsoy, "Türk milleti dünyanın üçte ikisini atlarla dolaşmış, Fetih süreçleri at sırtında olmuş. Atın Türkler için ne kadar önemli olduğunu emin olun en az biz biliyoruzdur. Tesisimizin adı olan Ahal Teke atları dünyada soykırıma uğramış tek hayvan ırkıdır. Bolşevik İhtilali'nde Türk köylerindeki görevinden dolayı Ahal Teke atlarının başına ödül koyuldu. Böyle bir tarihe sahip bir millet olarak atlı sporun önemine çok fazla değinmeyeceğim. At ve atlı spor Türk milleti için çok önemli. Türk gençlerine ben aydınlık Türkiye'nin yarınları diyorum. Çocuklarımıza verdiğiniz desteklerden dolayı da Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ahal Teke olarak yapacağınız bütün organizasyonda yanınızdayız" açıklamalarında bulundu.