TSSF Milli Takımları, Dünya Şampiyonalarında Türkiye'yi Temsil Edecek

2025 sezonunda birçok uluslararası başarı elde eden Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Milli Sporcuları, yeni şampiyonluklar için Mısır ve İspanya'da gerçekleştirilen iki ayrı dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

TSSF Milli Takımları, İspanya'nın Katalonya Bölgesi'ndeki sahil kasabası L'estartit açıklarında 7-12 Ekim tarihlerindeki 2025 Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası ile 9-11 Ekim tarihleri arasında Mısır'ın Akdeniz'e sahili olan Marine Alamein kasabasındaki 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Paletli yüzme ve sualtı görüntüleme branşlarında TSSF Milli Takım Sporcuları geçen yıl ve önceki yıllarda dünya şampiyonlukları ve madalyaları kazanarak Türkiye'nin gurur kaynağı olmuşlardı. Sualtı görüntülemede ilk gün dalışları 8 Ekim Çarşamba, paletli yüzmede ise 9 Ekim Perşembe günü ilk mücadeleler gerçekleştirilecek.

İspanya ve Mısır'da bulunan Milli Takımlardan TSSF Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Mustafa Emre Kolbakır'ın kaptanlığında Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat, Can Türktan ve dalış eşi Çağatay Arıcan, Erkan Balk ve dalış eşi Olcay Yılmaz, Sinan Eruçar ve dalış eşi Ömer Çelik'ten oluşuyor. Fotoğraf ve video dalında madalya kazandıracak en iyi görüntüleri çekmek için dalış yapacak olan Milliler, 19 ülkenin sporcularına karşı mücadele edecekler. Melike Selin'in kafile başkanlığını yaptığı TSSF Paletli Yüzme Büyükler ve Gençler Milli Takımı büyüklerde Berk Yavuzarslan, Derin Toparlak, gençlerde ise Ali Aras Ödüm, İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Zeynep Azra Kanat ve Nazlı Denizci'den oluşuyor. Gençlerde kadın ve erkek kategorilerinde yarışacağımız şampiyonada Millilerin antrenörlüğünü Eşref Esen yapmaktadır.

Kadir Sağlam: "Millilerimiz, başarılarımıza inşallah yenilerini ekleyecek"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Türkiye'yi Avrupa ve Afrika kıtasındaki dünya şampiyonluklarında temsil eden Sualtı Görüntüleme ve Paletli Yüzme Milli Takımlarına gönülden başarılar dilediğini ifade ederek, "2025 sezonunda yurt içi ve yurt dışında sualtı topluluğu üyelerimizle birlikte çok büyük ve çok iyi başarılara, etkinliklere, projelere imza attık. Ülkemize ve bayrağımıza en saygın uluslararası platformlarda hak ettiği itibarı kazandırdık. Şu an Türkiye için mücadele eden Millilerimiz bu başarılarımıza inşallah yenilerini ekleyecektir. Yolumuz uzun ve kararlıyız. Sualtı sporlarında tüm gücümüzü ve potansiyelimizi önümüzdeki yıllarda daha görkemli bir şekilde ortaya koyacağız. Tabi bu başarılarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarımıza camiamız adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL