TSK Muaythai Milli Takımı, CISM Şampiyonası'nda Dünya İkincisi Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Muaythai Milli Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Muaythai Challenge Şampiyonası'nda 3 altın, 4'er gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk defa düzenlenen organizasyonda Türkiye, 11 madalya ile genel sıralamada Tayland'ın arkasında yer alarak dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan isimler şunlar:

Altın: Zeliha Doğan (51 kilo), Murat Avcı (91 kilo), Zehra Doğan (54 kilo)

Gümüş: Engin Özçelik (71 kilo), Bekir Karaömerlioğlu (60 kilo), Sevgi Doğan (57 kilo), Sudenur Basancı (63 kilo)

Bronz: Oğuz Sever (75 kilo), Baver Önal (51 kilo), Abdüssamet Uğurlu (57 kilo), Ezgi Keleş (60 kilo