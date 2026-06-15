Trump doğum gününde uyuyakaldı! Beyaz Saray'daki UFC gecesine o anlar damga vurdu

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen Ultimate Fighting Championship (UFC) organizasyonuna ev sahipliği yaparak tarihe geçti.

ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Beyaz Saray'da düzenlenen ilk profesyonel spor organizasyonu olarak kayıtlara geçti.

DOĞUM GÜNÜNDE KAFES DÖVÜŞÜ İZLEDİ

Yedi karşılaşmadan oluşan organizasyon, Trump'ın 80. yaş gününe denk geldi. Beyaz Saray'da kurulan özel alanda gerçekleştirilen mücadeleleri çok sayıda davetli yerinden takip etti.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN ANI

Yumrukların havada uçuştuğu organizasyonda dikkat çeken an ise Trump'ın tribündeki görüntüleri oldu. 80 yaşına giren ABD Başkanı'nın bazı anlarda gözlerini kapattığı ve dövüşleri izlerken uyuyakaldığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump'ın etkinlik sırasında kameralara yansıyan görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı tarihi organizasyondan çok Trump'ın uyuduğu anları konuşurken, görüntüler günün en dikkat çeken detaylarından biri haline geldi.