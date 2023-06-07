Bugünün Trt spor yayın akışı detaylarına göz atın. Spor Artı, Teknik Analiz, Spor Toto Süper Lig Özetler ve daha fazlası...

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Özel Yayın

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İtalya Seri A Özetler

14:00 TBMM-TV

15:50 Icardi Goller

16:00 Hedef Süper Lig

17:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Toto Süper Lig Goller

20:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum