TRT Spor Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bugünün Trt spor yayın akışı detaylarına göz atın. Spor Artı, Teknik Analiz, Spor Toto Süper Lig Özetler ve daha fazlası...
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Özel Yayın
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Seri A Özetler
14:00 TBMM-TV
15:50 Icardi Goller
16:00 Hedef Süper Lig
17:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Toto Süper Lig Goller
20:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum