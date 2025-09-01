TRT 1 canlı voleybol maçı izle: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle

TRT 1 canlı voleybol maçı izle: Türkiye - Slovenya voleybol maçı canlı izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1, Filenin Sultanları olarak bilinen Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın Slovenya ile karşılaştığı maçı canlı ve şifresiz olarak yayınlıyor. HD kalitesindeki maç linki, voleybol severlerin erişimine sunulmuştur. Peki, TRT 1 canlı voleybol maçı nasıl izlenir?

Bugün, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü, A Milli Kadın Voleybol Takımımız Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Slovenya ile karşılaşıyor. Bu kritik mücadele, Türkiye saatiyle 16:30'da başlayacak ve TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI - TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Slovenya ile oynanacak bu önemli voleybol maçını canlı izlemek isteyenler için TRT 1, şifresiz yayın yapmaktadır. Maçı, TRT 1'in televizyon kanalından veya dijital platformlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, TRT 1'in resmi web sitesi üzerinden de canlı yayın ve maçla ilgili detaylı bilgiler sunulmaktadır.

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Slovenya arasındaki voleybol maçı, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 16:30'da başlayacak . Bu saat dilimi, Türkiye saatiyle uyumludur. Maçın başlangıç saati, voleybolseverler tarafından merakla beklenmektedir.

TÜRKİYE SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Slovenya voleybol maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak . TRT 1, Türkiye'nin önde gelen ulusal televizyon kanallarından biridir ve bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak sunmaktadır. Maçı izlemek için TRT 1'in yayın frekanslarını ve dijital platformlarını kullanabilirsiniz.

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanarak Son 16 Turu'na yükseldi. Slovenya ise D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı. Bu karşılaşma, çeyrek finale yükselmek için büyük bir fırsat sunuyor. Filenin Sultanları, bu maçı kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yargıya kritik uyarı

Hakim ve savcıları uyardı: Bunu yaparsanız siyaset alanına girersiniz
Süleyman Soylu'dan 'Erdoğan sonrası kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap

Erdoğan sonrası kimi destekleyecek? Soylu'dan tek cümlelik yanıt
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: İBB soruşturması 100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası

Başsavcı Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nu küplere bildirecek sözler
Eski dostlar düşman mı oldu? Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na bomba gönderme

Icardi'den Kerem'e bomba gönderme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran büyük oynuyor! Ali Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu

Saran büyük oynuyor! Koç'a karşı 2 efsaneye teklifte bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.