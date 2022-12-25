Tribünden izledi! Galatasaraylı yıldız için maça gelen Hadise'den sürpriz paylaşım
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Ünlü şarkıcı Hadise, Galatasara -İstanbulspor maçını Dries Mertens'in eşiyle birlikte tribünden seyretti. Hadise, Mertens'in bebeğini kucağına alıp kare paylaştı.
Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i ailesi ve arkadaşı Hadise, İstanbulspor maçında yalnız bırakmadı. Mertens'in eşi Katherine Kerkhofs ve Hadise, maçı locadan izledi.
MERTENS'IN BEBEĞİYLE POZ VERDİ
Mertens'e destek için Galatasaray-İstanbulspor maçına gelen Hadise, locadan kare paylaştı. Hadise, Dries Mertens'in bebeğiyle kare paylaşıp arkadaşı Katherine Kerkhofs'u etiketledi.