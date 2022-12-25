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Tribünden izledi! Galatasaraylı yıldız için maça gelen Hadise'den sürpriz paylaşım

Spor Haberleri

Tribünden izledi! Galatasaraylı yıldız için maça gelen Hadise'den sürpriz paylaşım

Ünlü şarkıcı Hadise, Galatasara -İstanbulspor maçını Dries Mertens'in eşiyle birlikte tribünden seyretti. Hadise, Mertens'in bebeğini kucağına alıp kare paylaştı.

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'i ailesi ve arkadaşı Hadise, İstanbulspor maçında yalnız bırakmadı. Mertens'in eşi Katherine Kerkhofs ve Hadise, maçı locadan izledi.

Tribünden izledi! Hadise, Galatasaraylı yıldızın çocuğunu kucağına alıp poz paylaştı

MERTENS'IN BEBEĞİYLE POZ VERDİ

Mertens'e destek için Galatasaray-İstanbulspor maçına gelen Hadise, locadan kare paylaştı. Hadise, Dries Mertens'in bebeğiyle kare paylaşıp arkadaşı Katherine Kerkhofs'u etiketledi.

Tribünden izledi! Hadise, Galatasaraylı yıldızın çocuğunu kucağına alıp poz paylaştı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Hadise Spor Haberler

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