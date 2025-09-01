Triatlon sporcusu Berkan Kobal trafik kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
52 yaşındaki triatlon sporcusu Berkan Kobal, bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir sürücünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye Triatlon Federasyonu, Kobal'a başsağlığı diledi.

Triatlon sporcusu 52 yaşındaki Berkan Kobal, antrenman sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ironman ve triatlon yaş grubunda aktif şekilde yarışlara katılan, uzun mesafe disiplinlerinde de tecrübe sahibi olan Berkan Kobal, trafik kazasında yaşamını yitirdi. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bisiklet antrenmanı sırasında kontrolsüz bir araç sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Berkan Kobal'a, Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Berkan Kobal'ın cenazesi öğle namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı Mermerciler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
