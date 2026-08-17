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Samsunspor-Göztepe: 3-3'lük Gol Düellosu

Samsunspor-Göztepe: 3-3'lük Gol Düellosu
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Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor, sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı. Maçta altı gol atılırken, Samsunspor iki penaltıdan yararlanamadı. Göztepe, 65. dakikada Efkan'ın golüyle 3-2 öne geçse de Celil'in 90. dakikadaki golü skoru belirledi.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Armstrong'un şutu filelerle buluştu. 2-2

52. dakikada Emre'nin pasına ceza sahası dışından sert ve düzgün vuran Celil'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

58. dakikada Samsunspor'un kazandığı ikinci penaltının da başına geçen Mouandilmadji'nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Janderson'un ara pasında ceza sahasına sızan Efkan'ın aşırtma şutu, kaleci Okan'ın üstünden filelerle buluştu. 2-3

80. dakikada defanstan çalım atmaya çalışan Diabate'den topu çalan Juan'ın penaltı noktasından aşırtma vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

90. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Celil'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Ali Diabate, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou (Fatih Kaya dk. 70), Emre Kılınç, Yalçın Kayan (Samed Onur dk. 78), Saikuba Jarju (Antoine Sekongo dk. 78), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Bilal Beyazıt, Enes Albak, Gabriele Guarino, Tahsin Bülbül, Mustafa Tan

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Göztepe: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 90+1), Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan Santos, Mohammed Cherni, Alex Matos (Rhaldney Gomes dk. 60), Novatus Miroshi, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Andre Henrique (Janderson Costa dk. 60), Sinclair Armstrong (Juan da Silva dk. 60)

Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Öztürk, Guilherme Luiz, Gökdeniz Bayraktar

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Mouandilmedji (dk. 30 pen.), Emre Kılınç (dk. 43), Celil (dk. 90) (Samsunspor), Matos (dk. 3), Armstrong (dk. 46), Efkan (dk. 65) (Göztepe)

Sarı kartlar: Borevkovic (Samsunspor), Matos, Juan, Armstrong, Allan (Göztepe)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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