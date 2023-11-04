Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 0 Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Tait'in kullandığı kornerde Bennasser'in kaleye doğru giden şutunu defans son anda uzaklaştırdı.
16. dakikada Drongelen'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutu az farkla auta çıktı.
18. dakikada 3'e 1 pozisyonda Marius, Hatayspor'lu tek defans oyuncusuna çalım atmaya çalışınca ceza sahası içinde topu kaybetti.
25. dakikada sol kanattan Lamkel Ze'nin ortasında topa ters dokunan Drongelen'in topunu kaleci Okan son anda kurtardı.
36. dakikada Rivas'ın verdiği ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lamkel Ze'nin şutu filelerle buluştu. 0-1
45. dakikada Holse'nin ceza sahası karşısından çektiği şutta kaleci Bekaj, topu kornere çeldi.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Samsunspor: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Carlo Holse, Marius Moundilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Fofana, Soner Aydoğdu, Bola, Schindler, Yunus Emre, Laura, Osman, Ercan
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Hatayspor: Visar Bekaj, Kerim Alıcı, Guy Kilama, Cengiz Demir, Faouzi Ghoulam, Chandrel Matondo, Rayane Aabid, Rigoberto Rivas, Görkem Sağlam, Lamkel Ze, Renat Dadasov
Yedekler: Erce, Recep Burak, Oğuzhan, Burak, Ömer Faruk, Hodzic, Aburjania, Strandberg, İbrahim, Mendes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Lamkel Ze (dk. 36) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Tırpan (Samsunspor), Matondo, Görkem (Hatayspor) - SAMSUN