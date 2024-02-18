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Trendyol Süper Lig: Pendikspor 0 - Trabzonspor 2 (Maç sonucu)

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçta Trezeguet ve Enis Destan'ın attığı gollerle Trabzonspor galip geldi.

- Trendyol Süper Lig : Pendikspor : 0 - Trabzonspor : 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

49. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisindeki Berat'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Erdem'de kaldı.

57. dakikada Sequeira'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Alpaslan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top sol kale direğinin dibinden auta gitti.

60. dakikada Bardhi'nin pasında topla buluşan Berat'ın ceza yayı üzerinde sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Berat'a çarptıktan sonra boşta kalan topu kale önünde Trezeguet tamamladı. 0-1

80. dakikada Meunier'in sağ taftan ortasında Enis Destan'ın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, N'Diaye (Lusamba dk. 76), Gökcan Kaya (Efe Sayhan dk. 87), Halil Akbunar (Eze dk. 87), Diaby (Kappel dk. 76), Mame Thiam

Yedekler: Burak Öğür, Murat Akça, Umut Mert Toy, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez (Umut Güneş dk. 46), Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Visca (Göktan Gürpüz dk. 90+2), Bardhi (Kerem Şen dk. 90+2), Trezeguet (Nicolas Pepe dk. 82), Enis Destan (Paul Onuachu dk. 88)

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Trezeguet (dk. 75), Enis Destan (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı kart: Meunier (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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