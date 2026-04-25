Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 2 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

71. dakikada Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Onughka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mendes'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

79. dakikada Onughka'nın savunmanın arkasına doğru pasında topla buluşan Chalov, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

88. dakikada Chalov ile verkaç yapan Benes'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Kayserispor: Bilal Bayezit, Katongo, Semih Güler, Denswill, Carole, Dorukhan Toköz (Görkem Sağlam dk. 88), Beansser (Benes dk. 58), Furkan Soyalp (Mendes dk. 58), Makarov (Chalov dk. 73), Cardoso, Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Brenet

Teknik Direktör: Erling Moe

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala (Buljubasic dk. 84), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Mebude (Emrecan Bulut dk. 67), Olawoyin (Taha Şahin dk. 84), Laçi, Mihaila, Sowe (Halil Dervişoğlu dk. 83)

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Doğan, Pierrot, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Yakup Ayan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Chalov (dk. 79), Benes (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Katongo, Bennasser, Onughka (Kayserispor), Mihaila, Sagnan (Çaykur Rizespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
