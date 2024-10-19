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Trendyol Süper Lig: Kayserispor 1-2 Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig: Kayserispor 1-2 Gaziantep FK
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK'ya karşı mücadele etti. İlk yarıyı Gaziantep ekibi 2-1'lik üstünlükle kapattı. Goller Okereke ve Kozlowski'den gelirken, Kayserispor'un tek golü Boa Morte'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan ceza sahasına kullanılan taç atışında savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Kartal'ın sert şutunda kaleci Dioudis iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

22. dakikada hızlı gelişen atakta sağ kanatta savunmanın arkasına atılan topla ilerleyen Sorescu topu ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Okereke'ye gönderdi. Kaleci Bilal'i geçen topu tamamlayan Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası içinde topu alan Cardoso'nun ortasında Boa Morte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Mane topu içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda kaleci Dioudis iki hamlede topu kontrol etti.

45+1. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kozlowski'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Hakemler: Halil Mutlu Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Kartal, Boa Morte, Cardoso, Mane, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Mehmet Eray, Baran, Ramazan Civelek, Ackah, Jeanvier, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Yedekler: Burak, Arda, Daubin, Mustafa, Furkan, Halil Dervişoğlu, Mirza Cihan, Kodro, Mbakata, Ömürcan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Attamah (Kayserispor), Karimi, Ertuğrul (Gaziantep FK)

Goller: Boa Morte (dk. 24 ) (Kayserispor), Okereke (dk.22), Kozlowski (dk. 45) (Gaziantep FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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