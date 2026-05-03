Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Eyüpspor: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Eyüpspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eyüpspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

14. dakikada Legowski'nin pasında ceza yayı sağ çaprazda topla buluşan Calegari'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

28. dakikada Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında buluşan Umut'un şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası sağ kanadından Calegari'nin pasında Umut'un şutunda top direkten döndü.

45+5. dakikada orta sahada Benes'in ceza sahasına yaptığı ortada karambolde topu önünde bulan Clalov'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Türkmen ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Candaş Erbil, Murat Şener

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Chalov, Makarov, Cardoso, Onugkha (Tuci dk. 43)

Yedekler: Onurcan Piri, Mather, Burak Kapacak, Ramazan Civelek, Brenet, Furkan Soyalp, Görkem Sağlam, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Radu, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Raux Yao, Umut Bozok

Yedekler: Felipe, Emre Akbaba, Anıl Yaşar, Talha Ülvan, Pintor, Khadre Sy, Manga, Berhan Kutlay Şatlı, Baran Ali Gezek, Onguene

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gol: Claro (dk. 4) (Eyüpspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
