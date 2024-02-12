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Trendyol Süper Lig: Kayserispor 0 - Beşiktaş 0 (İlk yarı)

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Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Maçta önemli anlar yaşandı.

- Trendyol Süper Lig : Kayserispor : 0 - Beşiktaş : 0 (İlk yarı)

KAYSERİ - Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muçi'nin vuruşunu kaleci Bilal çıkardı. Bilal'den dönen topla buluşan Cenk'in vuruşu da defansa çarparak kornere çıktı.

30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray, Shukurov, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Ali Karimi, Berat, Yiğit, Ramazan, Talha

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih

Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Rebic, Demir Ege, Al Musrati, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan, Emrecan

Teknik Direktör: Fernando Santos

Sarı kart: Mehdi Bourabia (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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