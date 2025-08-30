Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorescu'nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes'in yaptığı ortada altıpasın sol tarafında iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın sağından ağlara gitti. 1-2
74. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3
79. dakikada Boateng'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Sorescu sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada sağ taraftan Espinoza'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Arda Kızıldağ'ın eline çarptı. Mücadelenin hakemi Ozan Ergün, direkt penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong (Cafu dk. 62), Baldursson (Berk Yıldızlı dk. 88), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Ali Yavuz Kol dk. 46), Ben Ouanes, Gueye
Yedekler: Ali Yanar, Cem Üstündağ, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski (N'Diaye dk. 77), Maxim (Bacuna dk. 90+2), Lungoyi (Boateng dk. 59)
Yedekler: Zafer Görgen, Perez, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Gueye (dk. 70), Hajradinovic (dk. 87 pen.) (Kasımpaşa), Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30), Arda Kızıldağ (dk. 74) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Atakan Müjde, Hajradinovic, Nicolas Opoku, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Burak Bozan, Kozlowski, Melih Kabasakal, Semih Güler (Gaziantep FK) - İSTANBUL