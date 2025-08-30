Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 3 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorescu'nun yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada sağ taraftan Ben Ouanes'in yaptığı ortada altıpasın sol tarafında iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'ın sağından ağlara gitti. 1-2

74. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

79. dakikada Boateng'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Sorescu sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada sağ taraftan Espinoza'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde Gueye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Arda Kızıldağ'ın eline çarptı. Mücadelenin hakemi Ozan Ergün, direkt penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Nicolas Opoku, Szalai, Frimpong (Cafu dk. 62), Baldursson (Berk Yıldızlı dk. 88), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Ali Yavuz Kol dk. 46), Ben Ouanes, Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Cem Üstündağ, Adnan Aktaş, Sadiku, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Gaziantep FK: Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abena, Semih Güler, Sorescu, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Rodrigues, Kozlowski (N'Diaye dk. 77), Maxim (Bacuna dk. 90+2), Lungoyi (Boateng dk. 59)

Yedekler: Zafer Görgen, Perez, Miraz Cihan, Boateng, Kulasin, Nazım Sangare, Taha Güneş, Kuzey Ege Bulgulu

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Gueye (dk. 70), Hajradinovic (dk. 87 pen.) (Kasımpaşa), Melih Kabasakal (dk. 13), Lungoyi (dk. 30), Arda Kızıldağ (dk. 74) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Atakan Müjde, Hajradinovic, Nicolas Opoku, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Burak Bozan, Kozlowski, Melih Kabasakal, Semih Güler (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
