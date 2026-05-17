Benedyczak'ın golü Kasımpaşa'yı öne geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Nhaga'nın pasında sol tarafta topu alan Lang'ın ceza sahası içine kadar ilerleyip çaprazdan uzak direğe şutunda kaleci Ali meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

6. dakikada sağ taraftan Sane'nin kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Kaan Ayhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

27. dakikada Diabate'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Benedyczak, ceza sahası sol çaprazında kaleci Günay'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

38. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sane'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ali Yanar, Adem Arous, Rodrigo Becao, Nicholas Opoku, Kamil Ahmet Çörekçi, Andri Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Fousseni Diabate, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ege Albayrak, Eyüp Aydın, Ali Yavuz Kol, Mortadha Ben Ouanes, Kubilay Kanatsızkuş, Jim Allevinah, Godfried Frimpong, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Habib Gueye

Teknik Sorumlu: İlker Püren

Galatasaray: Günay Güvenç, Sacha Boey, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Adrian Benedyczak (dk. 27) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
