Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ruan sol tarafta aldığı topla ceza sahasına kadar girip çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak uzak direkten ağlarla buluştu. 1-0

71. dakikada Hagi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ui-Jo'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kerem Ersoy, Gökmen Baltacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can Kahveci, Diabate (Ali Yavuz Kol dk. 88), Ben Ouanes (Eyüp Aydın dk. 76), Benedyczak (Kubilay Kanatsızkuş dk. 88)

Yedekler: Ali Yanar, Burak Gültekin, Ahmet Taha Dağbaşı, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Lima, Ümit Akdağ (Viana dk. 67), Hadergjonaj, Makouta (Maestro dk. 61), Janvier, Ruan (Enes Keskin dk. 81), İbrahim Kaya (Mounie dk. 81), Ui-jo, Güven Yalçın (Hagi dk. 61)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Meschack, Baran Moğultay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 60) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Arous, Baldursson (Kasımpaşa), Ui-jo, Ümit Akdağ, Victor, Viana (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
